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Sağlık

Sulu gıdalar zayıflatıyor

Zayıflamak için su içmenin boş çaba olduğu, asıl işe yarayan yöntemin ise su açısından zengin gıdalar yemek olduğu ortaya çıktı.

18 Eylül 2008 03:00

Tokyo Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, zayıflamak için su içmenin boş çaba olduğu, asıl işe yarayan yöntemin ise su açısından zengin gıdalar yemek olduğu ortaya çıktı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, zayıflama ümidiyle günde 8 bardak su içenlerin vakitlerini boşa harcadıkları belirtildi. Yaklaşık bin kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre zayıflamak için su içmek yerinde sebze, meyve, çorba ve pirinç gibi su ve lif açısından zengin gıdaları tüketmek daha çok işe yarıyor. Araştırmacılar, sadece suyun değil, çay, kahve ve meyve suyu gibi su içeren içeceklerin tüketilmesinin de vücudu şekillendirmede bir faydasının olmadığını kaydettiler.

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