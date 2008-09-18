Sulu gıdalar zayıflatıyor

Sağlıklı zayıflamanın altın kuralları

Beslenmede doğru bildiğimiz 11 yanlış

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, zayıflama ümidiyle günde 8 bardak su içenlerin vakitlerini boşa harcadıkları belirtildi. Yaklaşık bin kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre zayıflamak için su içmek yerinde sebze, meyve, çorba ve pirinç gibi su ve lif açısından zengin gıdaları tüketmek daha çok işe yarıyor. Araştırmacılar, sadece suyun değil, çay, kahve ve meyve suyu gibi su içeren içeceklerin tüketilmesinin de vücudu şekillendirmede bir faydasının olmadığını kaydettiler.