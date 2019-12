Modacı Nedret Taciroğlu'nun, Osmanlı Padişahları tuğralarından esinlenerek tasarladığı ‘Sultanlar Şehri İstanbul' yaz koleksiyonu, New York Moda Haftası kapsamında tanıtıldı. Koleksiyon büyük beğeni topladı.



New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği'nin himayelerinde ünlü Times Meydanı'ndaki Westin Otel'de düzenlenen defileye New York'un tanınmış çevreleri, modacıları ve yazarları ile diplomat ve gazeteciler katıldı. Dünyanın değişik ülkelerinden gazetecilerin de yoğun ilgi gösterdiği defile ardından açıklama yapan Taciroğlu, koleksiyonunu, tarih ile çağdaşlığı harmanlayarak tasarladığını söyledi.



Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 3'üncü Selim ile 2'nci Ahmed'in tuğralarından izler taşıyan, kırmızı, toprak rengi ve krem tonlarının ağır bastığı, Swarovski taşlarla işlenerek, ipek-şifon drapelerle zenginleştirilen 30 ayrı tasarımın sunulduğu yaz koleksiyonu, izleyicilerden büyük alkış aldı.



Necdet Taciroğlu, 2000 yılından bu yana ABD'ye gelip fuarlara katıldığını; ancak New York'ta ilk kez defile düzenlediğini, son derece mutlu olduğunu söyledi. “Türk tarihimiz o kadar derin ki, bu koleksiyonumda tarihimizi ve kültürümüzü yansıtmak istedim. Tuğra bir imza, Osmanlı hep mistiktir ve yabancılara ilginç gelmiştir, bu zenginliğimizi görmelerini istedim” dedi.



Taciroğlu, 2009'un yaz koleksiyonunda özellikle şarap ve ateş kırmızısı, toprak rengi ve bej tonlarını kullandığını ve modern Türk kadınını yansıtmak istediğini söyledi. Bir soru üzerine, bu defilede Fahir Atakoğlu'nun bestesini kullandığını, Türk bestecilerinin müziklerini kullanmayı sevdiğini söyledi. Defileye ‘Oprah Magazine, Vanity Fair, Essence Magazine, Collezione Haute Couture, Elle, Concept Magazine, The Soho Journal, Boss Inc. Chictoday' gibi moda dergisi yazarları ve firma temsilcileri katıldı.



Yakında ABD'nin Los Angeles kentinde de bir defile düzenleyecek olan ve İç mimari eğitimi alan Taciroğlu, tasarımlarıyla, 80’li yıllarda Nancy Reagan'in da ilgisini çekmeyi başarmış ve Reagan’a 18 parçadan oluşan özel bir koleksiyon hazırlamıştı.