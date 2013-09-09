Sultanlar play-off'a bıraktı!

Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Almanya'ya 3-0 mağlup oldu. Grubunu ikinci sırada bitiren A Milli Takım, çeyrek finale yükselebilmek için Belarus ile play-off oynayacak.

A Milli Takım, NTV ve NTV Spor.net'ten canlı yayınlanan maça manşet hatalarıyla başladı. İyi manşet alamayan A Milli Takım, hücum organizasyonlarında aksadı. Almanya Kozuch ve Brinker ile etkili olurken Türkiye, Seda ve Büşra ile sayı aldı. İlk teknik mola 8-7 Almanya'nın üstünlüğüyle geçildi.

Manşet hataları teknik moladan sonra da devam etti. Topu filenin öbür tarafına bazen bir, bazen iki pasta geçiren Türkiye karşısında sayı almakta zorlanmayan Alman ekibi, ikinci teknik molaya da 16-12 önde girdi. İyi servis atamayan A Milliler, oyundan iyice düştü ve set 25-19 Almanya'nın oldu: 0-1

Almanya 2. sete köşelerden Fürst ve Ssuschke ile hücum yaparak başladı. İlk teknik molayı 8-5 önde geçen Almanya, daha sonra dışarı giden smaç ve servis atışlarından sayı kaybetti. Rakibinin hata yapmasını fırsat bilen Ay yıldızlılar, farkın açılmasına izin vermedi. Köşelerden Neslihan, file önünden ise Bahar ile sayılar bulan A Milli Takım, iyi blok yaparak rakibin hücumlarını eritmeyi başardı.



Skor 10-7 Almanya lehineyken 9-0'lık seri yakalayan A Milli Takım, ikinci teknik molaya 16-10 önde girdi. Molayı iyi değerlendiren Almanya, Kozuch ve Geerties ile oyuna yeniden tutundu. Farkı çabuk kapatan ev sahibi takım, savunmada oldukça zayıf bir görüntü sergileyen rakibi karşısında seti 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü setin ilk teknik molası 8-6 Almanya'nın lehine tamamlandı. Almanya'nın zaman zaman savunmada aksadığı ikinci bölümde sayılar karşılıklı gidip geldi. Filenin Sultanları, hem hücumda hem de blokta Büşra ile üst üste iki sayı alarak 2. teknik molaya 16-15 önde girdi. Her iki takım da etkili hücum yapamazken, farkı açmayı bir türlü başaramayan A Milli Takım karşısında Fürst ile sayı alan Almanya tekrar öne geçti (21-19).



Çekişmeli geçen son bölümün galibi Almanya oldu. Ev sahibi takım, seti 27-25, maçı ise 3-0 alarak, grubu lider olarak tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

TÜRKİYE: 0 - ALMANYA: 3

Hakemler: Dragutin Cuk (Sırbistan), Luca Blaz Sobrero (İtalya)

Türkiye: Gözde Kırdar Sonsırma, Bahar Toksoy, Neslihan Demir, Seda Tokatlıoğlu, Büşra Cansu, Naz Aydemir (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)

Almanya: Beier, Ssuschke Voight, Weiss, Brinker, Fürst, Kozuch (Dürr, Thomsen, Hanke, Geerties)

Setler: 19-25, 23-25, 25-27

Süre: 84 dakika (26, 29, 29)