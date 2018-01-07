Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 12\'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan beş karşılaşma ile sona erdi.

12\'nci haftada oynanan müsabakaların sonuçları şu şekilde:

Nilüfer Bld. - Galatasaray: 1-3 (25-23, 14-25, 20-25, 16-25)

Fenerbahçe - Bursa B.Şehir Bld.: 3-2 (20-25, 23-25, 25-13, 25-13, 15-9)

Seramiksan - Çanakkale Bld.: 2-3 (26-24, 22-25, 28-26, 20-25, 11-15)

İlbank - Beşiktaş: 0-3 (18-25, 15-25, 16-25)

Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 3-0 (25-18, 25-14, 25-13)

VakıfBank - Halkbank: 3-0 (25-15, 25-15, 25-21)