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Spor

Sultanlar İtalya'yı geçemedi

Voleybol 16. Dünya Bayanlar Grand Prix Eleme müsabakaları 3. etap maçında Türkiye, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği Bayanlar Grand Prix eleme müsabakalarında 3. ve son etap maçları başladı.

Türkiye, Tayvan'ın başkenti Taipei'de yapılan H Grubu müsabakalarındaki ilk sınavında İtalya'ya 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

A Milli Bayan Voleybol Takımı, rakibine sadece 2. sette 25-21 üstünlük sağlayabildi. İtalya, ilk seti 25-20, 3. seti 30-28, 4. ve son seti ise 25-23 önde bitirdi ve 3-1 galip geldi.

A Milliler, gruptaki 2. maçını 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da ABD ile yapacak.

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