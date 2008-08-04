Sultanlar İtalya'yı geçemedi

Tempo24-



Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği Bayanlar Grand Prix eleme müsabakalarında 3. ve son etap maçları başladı.



Türkiye, Tayvan'ın başkenti Taipei'de yapılan H Grubu müsabakalarındaki ilk sınavında İtalya'ya 3-1 yenilmekten kurtulamadı.



A Milli Bayan Voleybol Takımı, rakibine sadece 2. sette 25-21 üstünlük sağlayabildi. İtalya, ilk seti 25-20, 3. seti 30-28, 4. ve son seti ise 25-23 önde bitirdi ve 3-1 galip geldi.



A Milliler, gruptaki 2. maçını 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 10.00'da ABD ile yapacak.

