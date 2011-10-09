Sultangazi'de yangın: 7 ölü

T24 - Sultangazi'de bir gecekonduda çıkan yangında 7 kişi yaşamını kaybetti.





Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi 1458. Sokak 8 numarada bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldükten sonra girilebilen evden, 7 kişinin cesedi çıkarıldı. Cesetler, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde bulunan kişilerin işçi oldukları ileri sürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bir görgü tanığının ifadesine göre itfaiye ekipleri alevleri söndürkten sonra eve kapıyı girerek girdi.

Yani feci şekilde ölenlerin tamamı ya yangını farkedemeden hayatlarını kaybetti ya da aralarında yangını farkeden olsa da dışarı çıkamadı. Çünkü kapı kilitliydi. Aynı görgü tanığı kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin sadece bir hafta önce gecekonduya yerleştiklerini, burada kalmalarının nedenini de "çalıştıkları asfaltlama işine çabuk gitmek" olarak gösterklerini söyledi

Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de 7 kişinin can verdiği olayı aydınlatabilmek için gecekonduda iz aramayı sürdürüyor. Gecekonduda ipucu olabilecek bir defter de bulundu. İçinde arapçaya benzer harf ve kelimelerin kullanıldığı defter sayfalarında bir de Yunanistan'a ait telefon numarası dikkati çekti. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeyi planlayan kaçakların hedef ülkesinin Yunanistan olması bu kişilerin mülteci olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bu arada evden savcılık talimatiyla çıkarılan cesetler Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki imkansızlık nedeniyle Hastane morguna götürülen cesetlerin daha sonra ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.