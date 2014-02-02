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Yaşam

Sultangazi'de silahlı çatışma!

Olaylarda iki kişi yaralanırken, bir otomobil ve iki dükkan ise ateşe verildi

02 Şubat 2014 23:48

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grubun kavgasında silahlar patladı. Olaylarda iki kişi yaralanırken, bir otomobil ve iki dükkan ise ateşe verildi.
Habibler Mahallesi A 1 Caddesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında saat 15:30 sıralarında kavga çıktı. Silahların patladığı kavgada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaylar sırasında mahalle adeta savaş alanına döndü. Mahalledeki araçlara kurşunlar isabet ederken, kavganın taraflarından birisine ait iki dükkan ve bir araba da ateşe verildi. Olayların yaşandığı bölgeye giden polis ekipleri yetersiz kalınca çok sayıda çevik kuvvet polisi de mahalleye sevkedildi. Yanan dükkanlar ve otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Olayların ardından çocuklarını okula götürmekten bile korktuklarını söyleyen mahalle sakini Yasin Çelik 'Bizim burada bir derneğimiz var. Bugün dernekte otururken silahlı birinin buraya geldiğini gördük. Arkadaşlar dernekten çıktı ve üzerlerine ateş açıldı. Yaralı arkadaşlarımız var. Biz çocuğumuzu okula nasıl götüreceğiz. Yarın bana bir saldırı olmayacağının garantisini kim verebilir. Geçtiğimiz aylardan beri 4 kişi vuruldu. Biz devlete güvenmeyecek miyiz? Bu insanlar bir an önce yakalansın' şeklinde konuştu. 
Olayların yaşandığı mahalleye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevkedilerek güvenlik önlemi aldı. Yakılan araç ve dükkanlarda polis ekipleri incelemeler yaptı. Olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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