T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sultangazi'de imamın evine silahlı saldırı

İmam ve bir yaşındaki çocuğu saldırıdan yara almadan kurtululdu

11 Ağustos 2017 13:19

İstanbul'da Sultangazi Cebeci Camii'nin imamı Murat Gündoğdu evinde kaleşnikoflu saldırıya uğradı. 

Vaazları sırasında cemaatine İslam’ın bir barış dini olduğunu ve terör örgütlerinden uzak durulması gerektiğini söyleyen imam Gündoğdu’nun (40) kaldığı lojman, gece yarısı kaleşnikoflu saldırıya uğradı. Murat Gündoğdu ve bir yaşındaki çocuğu saldırıdan yara almadan kurtululdu.

Star'da yer alan habere göre, Gazete saldırının "FETÖ-PKK işbirliği" ile yapılmış olabileceği iddia etti.

 
Lojmanı tarandı


Sultangazi Cebeci Camii’nde üç yıldır imamlık yapan Murat Gündoğdu, son cuma vaazında İslamiyet’in barış dini olduğunu belirterek, terör örgütleri ve yandaşlarının faaliyetlerinden uzak durmaları konusunda cemaatini bilgilendirdi. İmam hem vaaz sırasında hem de vaazdan sonra tehdit edildi. Çok geçmeden de perşembe sabaha doğru da bulunduğu lojmanlar silahla tarandı. Dün olaydan sonra emniyete ifade vermek için giden Murat Gündoğdu’nun yaşadığı saldırı konusunda bilgi veren bacanağı Barış Yılmaz, şunları söyledi:

Önce tehdit


“İmamımız, cuma vaazı sırasında FETÖ, PKK, DHKPC ve DEAŞ gibi terör örgütlerini lanetledi. Bunlara veya siyasi kanatlarına yardım etmenin, desteklemenin İslam’a aykırı olduğunu ifade etti. İmamımız konuşmaya başlayınca din-vatan sevgisi ağır basar ve biraz sert konuşur. Bu sırada, cemaatten biri hocaya, ‘Sen imamsın, bu şekilde konuşamazsın’ diyor. Bu kişi, güvenlik kayıtlarından tespit edildi. Görüntüleri emniyete teslim edildi. Hemen arkasından salı günü, kendisini Denizli’de müftü olarak tanıtan bir kişi imamımızı telefonla arayarak, benzer şekilde hakaret ediyor. İmamımız, ‘Sen benim idari olarak sorumlum olan müftüm değilsin’ diyor ve konuyu amirlerine de iletiyor. Dün gece saat 04.00 sıralarında, imamımız bir yaşındaki Ayşe bebeğine mama yedirmek için kalktığında, evi silahla taranıyor. Evin içine kurşunlar giriyor, bebeğinin üzerine kapanarak yere yatıp şans eseri kurtuluyor.”

İki örgütün işbirliği mi?


Saldırı sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karıştığı sanılan iki aracın tespit edildiği ve konuya dair bir şüphelinin gözaltına alındığı yönünde bilgi olduğunu kaydeden Barış Yılmaz, “Bize gelen ilk bilgiler, bu saldırının terör örgütleri PKK-FETÖ işbirliği olabileceği şeklinde” diye konuştu.

ETİKETLER

camisultangaziimamsaldırıhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24