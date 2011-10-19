-Sultangazi'de 12 kilogram altını çaldılar İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Sultangazi'de bir kuyumcu kurye aracı, maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyuldu. Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesindeki köprü üzerinde seyreden 34 FF 4842 plakalı kuyumcu kurye otomobilini, araçla arkadan çarparak durduran kar maskeli 3 kişi, 2 görevliyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Soyguncular, iki araçla olay yerinden kaçtı. Daha sonra kuyumcu kurye aracını aynı mahalledeki 644. Sokak'ta terk eden soyguncular, araçtaki altınları kendi otomobillerine koyarak uzaklaştı. Kuyumcu görevlilerinin, silahlı kişiler tarafından soyulduklarını, 12 kilogram altının çalındığını polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, terk edilen aracı buldu. Mağdurlarla olay yerinde tatbikatlı inceleme yapan polisin, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.