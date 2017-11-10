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Sultangazi Habibler Cemevi'ne taşlı saldırı(2)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'deki Habibler Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu

10 Kasım 2017 02:11

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ\'deki Habibler Cemevi\'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırganların, plastik yoğurt kovasıyla tutuşturdukları cemevinin halıları, görevliler tarafından söndürüldü. Camları kırılan cemevinde polis çalışma başlattı.
Olay,Habipler Cemevi\'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Habipler Cemevi\'nin camını taşla kırarak, içerisinde ateş bulunan plastik yoğurt kavasını içeri atmaya çalıştı. İçeri girmeyen kovadan düşen ateş halıları tutuşturdu. Olayı gören görevliler, o sırada kilitli bulunan ve kimsenin olmadığı cemevine gelerek çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Saldırının ardından açıklama yapan bir cemevi görevlisi Haydar Karatekin, \"Kapı kilitliydi. Kapıyı açtık, halı tutuşmuştu. Küçük yoğurt kovası vardı, içinden bir şeyler damlıyordu. Biz hemen halıyı söndürdük. Emniyete haber verdik, geldiler kontrol ettiler.\" dedi.
Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)
 

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