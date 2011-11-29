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Sultanbeyli'de para nakil aracından gasp İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2011 16:32

-Sultanbeyli'de para nakil aracından gasp İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Sultanbeyli'de bir banka para nakil aracının güvenlik görevlisi, şoförün el ve ayaklarını bağlayarak, araçtaki parayı alarak kaçtı. Bir bankanın para nakil işlerini yürüten şirkete ait Hikmet Karaman idaresindeki 34 TL 3970 plakalı araç, Sultanbeyli gişelerden çıkarak Fatih Caddesi'ne geldiği sırada, güvenlik görevli Erkan Ç. şoförden durmasını istedi. Daha sonra silah tehdidiyle şoförü etkisiz hale getiren Erkan Ç, araçtaki yüklü miktardaki Türk Lirası ve dövizi alarak kaçtı. Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, güvenlik görevlisinin yakalanması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

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