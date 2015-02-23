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Sultanbeyli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve bebeği öldü

Anne ve ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti, 3 çocuğunun ise hastaneye kaldırıldı

23 Şubat 2015 20:43

İstanbul Sultanbeyli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen Songül Gül ve 1 yaşındaki bebeği Ayaz Gül, hayatını kaybetti.

Sultanbeyli Yavuzselim Mahallesi Hüseyin Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana gelen olayda, baba Erdal Gül sabah eşini aradı, ancak telefonu açan olmadı. Durumdan şüphelenen baba, komşularını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine komşular gelerek kapıyı çaldı ancak kapıyı açılmadı. Pencereden bakan komşu, anne ve çocuklarının yerde yattığını gördü. Durum sağlık ekiplerini bildirildi.

DHA'nın haberine göre; bu sırada çatıdan eve giren komşular, anne Songül Gül ve 4 çocuğunu dışarı çıkardı. Anne ve çocukları komşular ve eve gelen  Baba Erdal Gül tarafından hemen hastaneye götürüldü. Hastane götürülen 28 yaşındaki Songül Gül ile 1 yaşındaki ikizlerinden Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 çocuğun ise hastanedeki tedavi sürüyor.

 

 

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