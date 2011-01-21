-SULTANBEYLİ'DE AİLE FACİASI İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Sultanbeyli'de karısının tabancayla intihar ettiğini gören koca da aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Adil Mahallesi Bosna Bulvarı Sedir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında ailesiyle birlikte oturan Gülcan Arslan, evde, eşinin kardeşi Şakir Arslan'ın bulunduğu sırada silahla başına ateş ederek intihar etti. Binanın altında bulunan nalbur dükkanında çalışan eşi Cemal Arslan ise silah sesini duyunca evine çıktı. Eşinin intihar ettiğini gören Cemal Arslan aynı silahı alarak başına bir el ateş etti. Şakir Arslan ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Gülcan ve Cemal Arslan'ın öldüğünü belirledi. 3 çocuğu bulunduğu öğrenilen Arslan çiftinin olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.