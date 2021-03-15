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Yaşam

Sultanbeyli'de pitbull saldırısı; sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

15 Mart 2021 17:16

İstanbul Sultanbeyli'de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı.

Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı.

Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı.

Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi. (İHA)

pitbullpitbull saldırısıSultanbeyliAdil Mahallesi
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