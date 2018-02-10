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Spor

Sultanbeyli Belediyespor - Elaziz Belediyespor: 1-0

İSTANBUL, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 21'inci hafta maçında Sultanbeyli Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşı karşıya geldi

10 Şubat 2018 20:10

İSTANBUL, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 21\'inci hafta maçında Sultanbeyli Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşı karşıya geldi.
Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası\'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Erdem Mertoğlu\'nun düdük çaldığı ve yardımcılıklarını Ertan Demirci ile Akın Karabacak\'ın yaptığı mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41\'inci dakikada Hakan Akman kaydetti. Öte yandan Sultanbeyli Belediyespor\'da forma giyen Feyzullah Şahin Güneş, 54\'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi puanını 32\'ye yükseltirken, deplasman ekibi 28 puanda kaldı.

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