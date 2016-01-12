Sultanahmet'teki patlamayla ilgili Irak ve Mısır taziye mesajı yolladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini açıkladığı Sultanahmet’teki canlı bomba saldırısının ardından Avrupa Birliği ve NATO’nun yanı sıra Türkiye'nin son dönemde gerginlik yaşadığı ülkelerden Irak ve Mısır'ın da taziye mesajlarını ilettiği bildirildi.

Hürriyet'in derlemesine göre Türkiye'ye taziyelerini ileten ülkeler şöyle:

Avrupa Birliği

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin bir kez daha terör saldırısının hedefi olduğu belirtilerek, “AB ve Türkiye, terörün her türlüsüne karşı birlikte duruyor” denildi.

Terörle mücadelenin 29 Kasım 2015’te yapılan AB-Türkiye Zirvesi’nde bir öncelik olarak kabul edildiğinin hatırlatıldığı yazılı açıklamada, “Bu çerçevede çabalarımızı, insan hakları ve insani yasalar dâhil uluslararası yasalar altındaki yükümlülüklerimize tam saygı temelinde hızlandırmalıyız” ifadelerine yer verildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Bugün İstanbul'da yaşanan hunhar terör saldırısını kınıyorum" ifadesini kullanarak, mağdurların acılarını paylaştığını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, Twitter hesabındaki mesajında patlama sonrası duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamaya ilişkin haberlerle ilgili büyük üzüntü duydum. Bu trajik olaya ilişkin resmi açıklamaları beklerken, kederli ailelerin, dostların ve Türkiye'deki tüm yurttaşların acılarını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısını "acımasız" olarak niteleyerek, şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten ve düşüncelerinin yaralılarla, Türk halkıyla ve saldırıdan etkilenen diğer uluslarla olduğunu belirten Stoltenberg, “Bu tür saldırılar için hiçbir gerekçe olamaz. Tüm NATO müttefikleri terörün her türüne karşı mücadelede birleşmiş durumda” dedi.

Rusya

Rusya; dün Bağdat'ta, bugün de İstanbul'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hürriyet Gazetesi Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meydana gelen bu sinsi saldırılar uluslararası terörün insanlık dışı ve gaddar yüzünü bir kere daha göstermiştir. Sivilleri hedef seçmeleri ise bir o kadar daha korkunçtur. Yaşanan bu olaylar bir kez daha zaman geçirilmeden ve ivedilikle dünyanın teröre karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Uluslararası hukuka dayalı ve çifte standartlara yer verilmeden ortak cephe kurulması gerektiğini ispatlamıştır.”

ABD

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, Sultanahmet’teki patlamayla ilgili haberleri yakından takip ettiğini belirterek, "Kalplerimiz, olaydan etkilenenlerle beraber" dedi.

İspanya

İspanya Hükümeti, Sultanahmet'te meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin aileleriyle acının paylaşıldığını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısıyla ilgili İstanbul'dan gelen haberlerin dehşet verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz ve yaralıların en kısa zamanda tamamen iyileşmesini temenni ediyoruz. Bu terör saldırılarının sorumlularının en kısa zamanda yakalanıp yargı önüne çıkarılacağına güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, İspanya'daki ikinci büyük siyasi parti olan Sosyalist İşçi Partisi ve Bask Özerk Yönetim Hükümeti de terör saldırısını kınayan ve Türk halkı ile dayanışma içinde olunduğunu belirten açıklamalar yaptı.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Türk halkına dayanışmamızı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi, yaralananlara da acil şifalar dileğimizi dile getriyoruz” denildi.

Fransa

Fransa Başbakanı Manuel Valls, terör saldırısı yaşayan ülkelerin dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Valls, Fransa Ulusal Meclisi'nde iktidardaki Sosyalist Parti'nin grup toplantısının ardından, basın mensuplarının Sultanahmet’teki terör saldırısı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Fransa Başbakanı, "Fransa, Türkiye ve terör saldırılarına hedef olan bütün ülkeler dayanışma içinde olmalı ve bütün imkanlarını terör tehdidine karşı mücadele etmek için seferber etmeli" dedi. Valls, şu aşamada saldırılarda ölen veya yaralananlar arasında Fransız vatandaşı olup olmadığı konusunda ellerinde kesin bilgi olmadığını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu korkunç saldırıyı büyük bir kararlılıkla kınıyorum. Fransa’nın, Türk halkı ve yetkilileriyle dayanışma duygularını ifade ediyor, kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Fabius, İstanbul’da bulunan Fransızlar için Dışişleri Bakanlığı’nda ve İstanbul Konsolosluğu’nda kriz masası oluşturduklarını da açıkladı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırılarda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a dayanışma mesajı gönderdi.

İngiltere

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek "İstanbul’daki patlamaya ilişkin haberlerden büyük kaygı duydum. Türk yetkililerle temas halindeyiz. Yaralılara acil şifa diliyorum. Olayın mağdurlarının milliyetleri henüz bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Sultanahmet'teki patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve dostlarının acılarını paylaştığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Reynders mesajında İstanbul’daki patlamaya ilişkin daha detaylı bilgiler beklediklerini de ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin birçoğunun yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Kimlikleri konusunda ise henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Patlamadan birkaç saat sonra Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden İstanbul’da bulunan Belçikalılara yönelik tavsiye mesajı yayınlandı. Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın olanlara yönelik mesajda, güvenlik güçlerinin talimatlarına uyulması istendi.

İtalya

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Sultanahmet’teki terör saldırısıyla ilgili "son derece dehşet ve acı verici bir olay" nitelemesinde bulunarak İtalyan hükümeti ve halkının Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Başbakan Renzi, ülkenin önde gelen gazetelerinden Repubblica’nın video forumunda gündeme dair soruları cevaplarken, İstanbul’daki terör saldırısına da değindi.

İtalyan hükümeti ve halkının Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Renzi, "Türkiye’deki saldırı, son derece dehşet ve acı verici bir olay" dedi. Renzi, herhangi bir yargılama yapmadan durumu iyi anlamak gerektiğini ve teröre karşı mücadelenin zorlu ama zorunlu bir mücadele olduğunu dile getirdi. Pek çok saldırının Avrupa’nın kalbinde doğup geliştiğini ifade eden Matteo Renzi, ülkelerin bu fenomenle kendi topraklarında yüzleşmeleri gerektiğini, bunun değerler ve kimlik sorunu olduğunu söyledi.

Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni'nin saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ülkesinin dayanışma ve taziye mesajını ilettiği bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gentiloni'nin "İtalya ve Türkiye terörle mücadeleye her zamankinden daha kararlı" ifadesini kullandığı belirtildi. Açıklamada, Bakanlık nezdinde oluşturulan kriz masasının da İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ile gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj göndererek, Sultanahmet’te meydana gelen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. İtalya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, gönderilen mesajda Mattarella’nın şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

“Hem kendi adıma hem de İtalyan halkı adına, çok sayıda ölü ve yaralının olmasına yol açan, İstanbul’u vuran terör saldırısını güçlü bir şekilde kınar, ülkenize derin yakınlığımı ifade etmek isterim. Bu kör ve anlamsız şiddet eylemi, barış ve demokrasi düşmanları karşısında geri adım atmamızı sağlamayacaktır. Bu derin üzüntü anında İtalya, acımasız terörizme karşı Türkiye’nin yanında olacaktır. Kurbanların ailelerine, benim ve İtalyan halkının taziyelerini, tüm yaralılara ise sıcak yakınlık duygularımızı iletmenizi rica ediyorum.”

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı Sultanahmet'teki bombalı saldırıyı kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşı ve yabancı turistleri hedef alan terörist eylemi kınıyor, aileleri ve ülkelerine taziyesini bildiriyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "IŞİD ve diğer gruplar kalkıştığı bu iğrenç eylemlerle bölgenin istikrarı ve ülke halklarının güvenliğini sarsmak istiyor. Bu eylemlerin tekrarlanmaması ve faillerinin yakalanıp cezalandırılması için daha fazla uluslararası koordinasyon ve dayanışmaya ihtiyaç söz konusu. Bu saldırı, bölgenin istikrarını sarsmak için ümitsiz bir girişimdir" denildi.

Mısır

Mısır'ın Sultanahmet'te yaşanan bombalı saldırıyı "terör eylemi" şeklinde nitelendirerek, söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı yazılı açıklamada, Sultanahmet'teki saldırıyı "terör saldırısı" şeklinde nitelendirerek, ülkesinin söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Ülkesinin, Türkiye ve diğer ülke vatandaşlardan saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerini ilettiğini kaydeden Ebu Zeyd, açıklamada, "Mısır'ın, din ve ırk ayrımı yapmadan halkların istikrarını bozmayı hedefleyen terör olgusuyla mücadele karşısında uluslararası toplumu birlik olmaya çağıran" kararlı tutumuna işaret etti.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınayan İran devleti, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülke Türkiye devleti ve milletine baş sağlığı dilemektedir" ifadelerine yer verildi.

Cezayir

Cezayir Başbakanı Abdulmelik Sellal da Sultanahmet'teki saldırıyı kınayarak terörizme karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan ilk gelen haberlere göre birçok değerli yaşamın yitirildiği ve birçoğunun yaralandığı İstanbul Sultanahmet’teki patlamayı şiddetle kınıyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevdiklerini kaybeden herkesle yürekten aynı duyguları paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda iyileşmesi için dua ediyoruz. Pakistan hangi şekil ve tezahürde olursa olsun terörizmi kınadığını tekrarlar. Türkiye’deki kardeş hükümetle ve Türk halkıyla terörizme karşı olan mücadelelerinde güçlü bir dayanışma sergiliyoruz. Eminiz ki Türkiye karakteristik azmi ve kararlılığıyla bu musibetin üstesinden gelecektir.”

Katar

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sultanahmet'te düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısının bütün ahlaki ve insani değerlere ters düştüğü ifade edilerek, söz konusu saldırı şiddetle kınandı.

Katar'ın kardeş ülke Türkiye ve halkının bu tür saldırılarla mücadelesinde yanında yer aldığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm önlemlerin desteklendiği aktarıldı.

Etiyopya

Etiyopya Hükümet Sözcüsü Getachew Reda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya, teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Ülke olarak, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz" dedi.

Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, Sultanahmet'teki terör saldırısını sert şekilde kınadı. Margvelaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, terörü çağdaş dünyanın en büyük tehlikesi olarak nitelendirdi.

"Bugün İstanbul'un turizm merkezi Sultanahmet meydanında gerçekleştirilen ve birçok insanın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını sert bir şekilde kınıyorum" ifadelerini kullanan Margvelaşvili, Gürcistan halkının bu zor durumlarda kardeş Türk milletin yanında ve onunla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Margvelaşvili, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, taziyelerini sundu.

Başbakan Kvirikaşvili de Başbakanlığın resmi sitesinde yayımladığı mesajında, "İstanbul'daki korkunç terör saldırısından dolayı çok üzgünüm ve ölenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralıların ise kısa bir sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilerim" ifadelerine yer verdi. Ülkesinin teröre karşı mücadeleye uluslararası ortaklarla birlikte kararlıkla, aktif şekilde devam edeceğini vurgulayan Gürcistan Başbakanı, "Terör uluslararası toplumun ve ülkelerimizin gelişmesini tehdit eden büyük bir tehlike ve korkunç bir cinayettir. Terörün her türlüsünü kınıyorum" açıklamasında bulundu.

Hamas

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, yaptığı yazılı açıklamada Sultanahmet'teki bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rışk, Türk hükümetine, halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini, yaralılara ise acil şifa dilekleri sunduklarını ifade etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı saldırıyı kınadı. Genel Sekreter Ali el-Karadaği'nin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen saldırı, kim yaparsa yapsın terörist bir saldırıdır. Sivilleri hedef alan bu saldırıyı kınıyoruz" denildi.

"Bu tür saldırıların ne semavi dinlerde ne de uluslararası kanunlarda yeri vardır" diyen Karadaği, "İslam ülkelerini ve Arap ülkelerini hedef alan bu saldırılar, güvenlik ve istikrarı hedef alma amacı gütmektedir" ifadelerini kullandı.

Karadaği, Türk halkına teröre karşı tek yürek olmaları çağrısında bulundu. Ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar dileyen Karadaği, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı için dua etti.