 SULTANAHMET'TE OTELDE YANGIN : 4 YARALI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Sultanahmet\'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yangın saat 12.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların kurtarılması