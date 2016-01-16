Sultanahmet'te öldürülen 10 Alman vatandaşının cenazeleri ülkelerine uğurlandı

Sultanahmet saldırısında hayatını kaybeden 10 Almanya vatandaşın Adli Tıp Kurumu'ndan alınana cenazeleri Almanya'dan gelen askeri kargo uçağıyla ülkelerine uğurlandı.

Hürriyet'in haberine göre Dikilitaş Meydanı'nda canlı bomba saldırısının yaşamını kaybeden 10 Almanya vatandaşının Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı.

Kuruma giren cenaze araçları, konsolosluk görevlileri eşliğinde cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak dün akşam cenazeleri almak için Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 15:00 cenazelerin uçakla uğurlanması beklenildiği açıklandı.

Cenazeleri taşıyan araçlar Atatürk Havalimanı'nda cenazeleri almak için bekleyen Alman Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçağın altına park etti. Burada görevliler tarafından cenazeler uçağa alındı. Uçak cenazelerin yüklenmesinin ardından Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.