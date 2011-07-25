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SULTANAHMET'E VEDA ZAMANI İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 13:57

-SULTANAHMET'E VEDA ZAMANI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, ''Yıllardır hizmet veren bu tarihi adliyeyi unutmayacağız'' dedi. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına veda için mesai saatinden önce düzenlenen programda konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, adliye binasının yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiğini bildirdi.  Birçok meslektaşının burada staj yaptığını, çalıştığını ve emekli olduğu ifade eden Çolakkadı, ''Hakim ile savcı sohbetlerinde dört kişiden üçü burada staj yaptığını ve çalıştığını anlatır. Bu binada çok hatıralarımız var. Ben de 1993-1996 yıllarında burada savcı olarak çalışmıştım. 17 yıl öncesinde benim de hatıralarım oldu. Bugün son defa burada fotoğraf çektirip hep birlikte ayrılmayı planladık. Bu hüzünlü bir şey. Kültür şehri İstanbul'un Sultanahmet Meydanı ve çevresini bırakmak istemezdik. Ancak Çağlayan'daki yeni adliye binamızın çalışma şartları çok iyi ve rahat. Dolayısıyla bu yeni binamızda daha iyi şartlarda çalışacağız. Ama yıllardır hizmet veren bu tarihi adliyeyi de unutmayacağız. Yeni adliyemizin bizlere hayırlı olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Adalet Komisyonu Başkanı Sabri Bayındır da Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayında uzun süre çalışmadığını ancak 7 aydır burada çalışmanın onurunu yaşadığını söyledi.  Adliye binasına veda etmenin hüzünlü olduğunu ifade eden Bayındır, Çağlayan'daki binada çalışacak olanlara başarı diledi. Bir basın mensubunun Sultanahmet Adliye Sarayındaki arşivle ilgili nasıl bir çalışma yapılacağını sorması üzerine Başsavcı Çolakkadı, ''Bu arşivleri taşıyacağız tabii. Ancak arşiv yönetmenliğine göre ayıklanıp imha edilmesi gerekenler varsa bu yapılacak. Mahkeme dosyaları da ilelebet kalıyor. Sonuçta arşivlerimizi yeni adliyemize taşıyacağız'' diye konuştu. Adliye binasının ne olarak kullanılacağı sorusunu da Çolakkadı, ''Bu binanın anahtarları şu an bizde, kimseye vermeyiz. Ancak ne olarak kullanılacağına karar verilmiş değil. Büyükşehir Belediyesinin kent müzesi yapma düşüncesi var. Tabii bina incelenecek, bunlar daha sonra düşünülecek şeyler'' dedi. Adliye çalışanları binaya asılan ''elveda'' yazılı pankartın altında fotoğraf çektirdikten sonra Çağlayan'daki adliye binasına gitti.

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