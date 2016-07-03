Sultanahmet ve havalimanı katliamından sonra önlem: Kısa süreliğine kiralık ev dönemi bitiyor

Atatürk Havalimanı’nı kana bulayan 3 teröristin Fatih’te bir evde 32 gün kalması ve evlerin denetimsiz kiralanmasına ilişkin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, karar çıkardıklarını açıkladı.

Sultanahmet bombacısı Nabil Fadli’nin İstanbul Fatih’teki 2 mahallede, Atatürk Havalimanı’nda katliam yapan 3 teröristin de Fatih Sofular Caddesi’nde bir evde 32 gün kalması, gözleri önlemlere çevirdi. Havalimanı bombacılarının kaldığı İskenderpaşa Mahallesi’nin muhtarı Ercan Saral’ın “Mahallemde 2 bin 500 kayıtsız ev var” iddiası üzerine, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir evlerin denetimsiz biçimde kiralanmasıyla ilgili 2015’te adım attıklarını açıkladı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, “Bu sadece Fatih’in problemi değil” diyen Demir, “Evet teröristler Fatih’te kalmış ama 5 ay da Pendik’te yaşamış. Bunlar Taksim’de de kalabilir. 2015’in mart ayında bir çalışma yaptık. Kendi meclisimizde aldığımız bir karar var: Ev pansiyonculuğu yalnızca eski Eminönü sınırları içinde olacak. Aldığımız karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de geçti. 1 ay içinde de Anıtlar Kurulu’nun gündeminde olacak” diye konuştu.

"O 3 mahallede 2 bin 500 kayıtsız ev yok... kimse evini kısa süreliğine kiraya veremeyecek"

Demir, şöyle devam etti: “Fatih de Aksaray da İskenderpaşa da olsa kimse evini kısa süreliğine kiraya veremeyecek. Şu an gayri resmi yapılıyor. Resmi olunca kimlik bildirme kanununa göre zaten bildirmek zorunda. Bir yere ev pansiyonculuğu ruhsatı verilebilmesi için imar planında orada ‘Ev pansiyonculuğu yapılabilir’ hükmü olmalı. İşte biz bunu sağladık.” Şubat ayında günlük daire kiralayan 35 emlakçının tespit edildiğini, 25’inin kapatıldığını söyleyen Demir, Aksaray ve çevresi, İskenderpaşa Mahallesi ve Molla Gürani’de 2 bin 500 kayıtdışı ev olmadığını belirterek, “Bu 3 mahallenin tamamında bin 500 ev olabilir” dedi.