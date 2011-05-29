-SULTANAHMET SANAL ZİYARETE AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Sultanahmet Turizm ve Yatırımcıları Derneği (SUYAD) ile 3DLocationEarth.com işbirliğinde gerçekleştirilen ''3D Sultanahmet'' uygulaması ile Sultanahmet Bölgesi, Google Earth üzerinden sanal ziyarete açılıyor. 3DLocationEarth.com'un yazılı açıklamasına göre, bölgenin, Topkapı Sarayı'dan Ayasofya'ya, Yerebatan Sarnıcı'ndan Sultanahmet Camisi'ne kadar önemli tarihi eserlerini 3 boyutlu modelleyen 3DLocationEarth.com, şu ana kadar SUYAD üyesi 50'ye yakın otel ve restoranı da üçüncü boyuta taşıdı. Modellenen binalar, Google Earth sistemine aktarılarak, dünyanın her yerinden görülmesi sağlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen SUYAD Başkanı Kaan Koç, projenin, bölgedeki turistik tesislerin satışlarına da fayda getireceğine inandıklarını belirterek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Bu uygulama sayesinde dünyanın herhangi bir noktasından internete giren bir kişi, bölgemizde hangi tarihi ve kültürel eserler olduğunu, havalimanından Sultanahmet'e nasıl gelebileceğini, hangi otellerde kalıp hangi restoranlarda yemek yiyebileceğini, nerelerde eğlenebileceğini, kısacası Tarihi Yarımada'ya geldiğinde gününü nasıl geçirebileceğini önceden planlayabilecek. Sistemin en önemli avantajlarından birisi de 3 boyutlu ziyaret ettiği otelde, o anda doğrudan rezervasyon yaptırabilecek. Bu sayede arada komisyon alan herhangi bir kurum olmadığı için daha uygun fiyatlarla tatilini yapabilecek.'' 3DLocationEarth.com Genel Müdürü Aybars Görpe de alışılagelen tanıtım ve pazarlama mecralarına nazaran uygun maliyetlere sahip olan bu uygulamayı, Sultanahmet Bölgesi ve Sirkeci Oteller Bölgesi örneğinde olduğu gibi, hem İstanbul'un hem de tüm Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinde de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Turistik tesislerin bir araya gelerek bölgelerini bir bütün olarak sunması gerektiği görüşünü paylaşan Görpe, bu sayede tesislerin kendilerini, birbirlerini ve bölgelerini birlikte tanıtıp pazarlayarak marka olmayı daha kolay başarabileceklerini kaydetti.