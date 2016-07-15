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Sultanahmet saldırısında 5 tutuklu tahliye edildi

Mahkeme tahliye kararı verdiği 5 sanığa yurt dışına çıkış yasağı koydu

15 Temmuz 2016 19:52

Sultanahmet Meydanı'ndaki terör saldırısında 5 tutuklu tahliye edildi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 18 tutuklu sanık ile müşteki Üzeyir Ceylan hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmaları tercüman aracılığıyla alındı. Savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları reddetti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Sraıwel, Muhannad Hendawi, İbrahim El İbrahim, Muhammed Izghib ve Muhammet İsa’nın üzerine atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali, sanıkların tutuklulukta kaldıkları süre gözönünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın yurtdışına çıkışını da yasakladı. 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Eylül’e erteledi.

 

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