T24 - İstanbul'un en önemli meydanlarından biri olan ve Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Cami, Yere Batan Sarnıcı gibi İstanbu'un en önemli tarihi eserleri ile adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyan Sultanahmet Meydanı yeniden düzenlenecek.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, meydan düzenlemesiyle ilgili projenin hazırlanarak Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geçtiğini bildirdi.

Projenin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Demir, çalışmalar için yaklaşık 17 milyon TL tutarında bir bütçe ayrıldığını kaydetti.

Demir, "Bu oldukça geniş kapsamlı bir proje. Sultanahmet'in her tarafı değişecek, ancak yapıda radikal bir değişiklik söz konusu değil. Çalışmalar kapsamında yer kaplamaları değişecek" diye konuştu.

Araç girmeyecek

Yerli ve yabancı turistlerin birçok önemli tarihi eseri Sultanahmet'te bir arada göreme şansına sahip olduğunu ifade eden Demir, "Sultanahmet bizim gözbebeğimiz. Ancak burada 50 metre yürüdüğünüzde 10 farklı taş görürsünüz. Burada doğal taş da var, beton elemanları da... Bu kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu nedenle biz burayı Sultanahmet'in tarihi ve turistik dokusuna uygun olarak ele alacağız. 5-6 ay sürmesi beklenen düzenleme çalışmaları bittikten sonra da burayı yayalaştıracağız. Yani artık bu bölgeye hiç bir araç girmeyecek" diye konuştu.

Mustafa Demir, bölgenin araç trafiğine kapatılmasını ardından turist taşımacılığında alternatif çözüm geliştirmek için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ile görüştüklerini belirtti.

Golf arabası

Demir, "Kruvaziyer gemilerle İstanbul'a gelen turist sayısı 2 ile 7 bin arasında değişiyor. Bunların 4-5 saat içerisinde Sultanahmet'i ve çevresini dolaşıp geri dönmeleri gerekiyor. Bu turistlerin taşınması için otobüsler Çatladıkapı'dan girip Marmara sahilinden Sultanahmet'e gelecekler. Yolcularını indirdikten sonra Cankurtaran civarındaki büyük alana park edecekler. Sürekli ring seferler yapılacak. Bunun dışında bizim de TÜRSAB'dan bir talebimiz var. Sultanahmet'ten Kapalıçarşı'ya ve Cankurtaran'dan Sultanahmet'e sürekli gidip gelen golf arabası gibi küçük araçları önerdik. Ancak bu uygulamayı bu seneye yetiştiremeyebiliriz" dedi.

Yayalaştırma projelerini hayata geçirirken alternatif ulaşım araçlarının devreye sokulması gerektiğini vurgulayan Demir, kruvaziyer yolcularını taşınmasıyla ilgili büyükşehir belediyesinin de bir çalışması olduğunu söyledi.