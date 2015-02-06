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Sultanahmet Camisi'nin bir minaresinde kayma var

Sultanahmet Camisi 1. Ahmed tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştı

06 Şubat 2015 12:33

İstanbul’da 1616’da yaptırılan 6 minareli Sultanahmet Camisi’ni inceleyen Vakıflar Genel Müdürlüğü, kayma nedeniyle can güvenliğini tehdit eden bir minareyi restorasyona aldı. Minareyi güçlendirme için rapor hazırlanacak, külah ve petekler yerine takılacak.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'nin 6 minareli tek tarihi camisi olan ve I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya 1616 yılında yaptırılan Sultanahmet Camisi'nin, baştan aşağı incelendiğini söyledi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, caminin öncelikle zeminin röntgeninin çekildiğini belirten Ertem, caminin yapımının üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen zeminde ciddi sorun olmadığının belirlendiğini anlattı. Çalışmalar kapsamında minarelerin statiğinin kontrol edildiğini dile getiren Ertem, ön çalışmalarda caminin 6 minaresinden birinin kaymakta olduğunun görüldüğünü aktardı.

Ertem, "Minarenin bu haliyle can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Zaman zaman minareden taşlar düştüğü gözlendi ve duruma acil olarak müdahale edildi" diye konuştu. Vakıflar Genel Müdürü Ertem, ilgili koruma kurulu onayıyla minarenin külah ve peteklerinin söküldüğünü dile getirerek, şu bilgileri verdi: "İncelemede minarenin çok kötü durumda olduğu görüldü. Şu anda nasıl bir güçlendirme yapılması gerektiği hususunda statik raporu hazırlanması bekleniyor. Raporun sonucunda uygulamaya geçilecek ve 1 sene içinde minare güçlendirilmiş olacak, külah ve petekler yerine takılacak."

 

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