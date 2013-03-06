Sultanahmet Camii'nde turistlere tek tip kıyafet

Sultanahmet Camii imamı İshak Kızılaslan, yabancı turistler için tek tip kıyafet hazırlanmakta olduğunu belirtti. Açıklamaya göre turistler, girişe konulacak kıyafetleri giyerek camiye girecek.

Tasarım konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Kızılaslan, tek parça ve önden fermuarlı kıyafete kadınlar için şal ekleneceğini söyledi.

Cihan Haber Ajansı'na konuşan Kızılaslan ayrıca, akustiği bozulan caminin ses düzeninin Kabe'nin ses sistemini yapan firma tarafından yenileneceğini belirtti.

Kış aylarında günde yaklaşık 10 bin, yazın ise yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırlayan Sultanahmet Camii'nin imamı İshak Kızılaslan, tarihi camide yapılacak yenilikler hakkında Cihan Haber Ajansı'na konuştu.

Özellikle yabancı turistlere yönelik geliştirildiği söylenen çalışmanın Kültür Turizm İl Müdürlüğü, müftülük, belediye, cami görevlileri ve diğer ilgili yerlerin katılımıyla bir konsensüs halinde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma sırasında onlarca tasarımın denendiğini ve kıyafet konusunda sona yaklaşıldığını anlatan Kızılaslan, tek parça ve önden fermuarlı, kadın kıyafetinde ayrıca şal eklemesi de olan, rahat ve kullanışlı bir kıyafet hazırlandığını dile getirdi. Kızılaslan ayrıca, tasarımın onlarca model arasından titizlikle eleme yapılarak ortaya çıktığını belirtti. İshak Kızılaslan, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle camide oluşan koku problemine karşı da bazı tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bu kapsamda camide özel bir naylon sistemi kullanılacak. Sistemin halıya zarar vermediğini, namaz kılanlar için rahatsız edici bir yanının bulunmadığını anlatan Kızılaslan, cemaatin rahatsız olmaması için bütün hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.