Sultanahmet Camii'nde İngilizce hutbe!

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Cami rehberleri için sınav yakında





Camilere 'özürlü' ayarı





Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, camilerde hutbelerin İngilizce özetinin verileceğini açıkladı. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre; Görmez, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.Görmez, Sultanahmet Camii'ne her cuma namazı 500 ila bin arasında yabancı turistin geldiğini hatırlattı. Görmez, "Sultanahmet Camii'nde hutbelerimizi de en azından İngilizce özet vererek gelen insanların hatibin ne konuştuğunu bilmesi ve bilgi sahibi olmasını önemli görüyoruz. Yakında inşallah bunu da göreceksiniz. Biz şu anda Avrupa'daki camilerimizde Almanya'da Almanca özet veriyoruz. Avustralya'da İngilizce özet veriyoruz. Burada da bazı tarihi camilerimizde hutbelerimiz okunduktan sonra gelen turistler bu hizmeti en azından İngilizce özet halinde alsınlar istiyoruz' diye konuştu.Camilere rehber atanmasıyla ilgili bir soru üzerine Görmez, bunun uzun zamandan beri büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Görmez, İstanbul'daki camileri ve mabetleri günlük 20 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'daki tarihi camilerimizi konumlarını ikiye ayırdık. Bir turizm, tarih ve kültür boyutu, bir de dini boyutu var. Turizm rehberlerimiz, birinci kısmını hakkıyla yerine getiriyorlar. Ancak turistler, dini rehberliği de istedikleri için bunu yerine getirmek için başkanlığımızın geliştirdiği projeyle 250 cami rehberine ihtiyaç duyduğumuzu ifade ettik. Şu anda kadrolar verildi. En kısa zamanda ilan verip, sınav açacağız" diye konuştu. Görmez, cami rehberlerinin dini bilgilerin yanında en az 1-2 dil bilmesinin de gerektiğini söyledi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı da ziyaret etti. Ziyarette Görmez, "Türkiye'deki bütün mabetlerimizde abdest mekanlarının erkeklere, kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza göre yeniden dizayn edilmesi, birtakım rampa ve asansörlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.