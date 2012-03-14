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Yaşam

Sultan Kösen'in uzaması 2.51’de durdu

Boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen’in boyu artık uzamayacak.

14 Mart 2012 08:06

T24- 2 metre 47 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen’in boyu artık uzamayacak. Büyüme hormonu salgılayan beyin tümörü ameliyatı olan Kösen’in boyunun 2.51 metrede sabitlendiği açıklandı.

 

Mardinli bir çiftçi olan Sultan Kösen, 2009 yılında tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Bu ilginin sebebi ise, o dönem 26 yaşında olan Kösen’in 2.47 metrelik boyuydu. Çinli Bao Xishun’un 2.36’lık boyunu geçen Kösen Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Kösen aynı zamanda, 27.5 santimetrelik eliyle “Dünyanın en büyük eline sahip insanı” oldu. Rekorun teyit edilmesinin ardından Kösen’in hayatı değişti. Birçok ülkeye gidip, binlerce insanla tanıştı. Fakat beynindeki bir tümör nedeniyle Kösen’in büyümesi devam ediyordu. Nitekim geçen ay yetkililer Kösen’in boyunun 2.51 metre olduğunu açıkladı.

Manyetik titreşim

10 yaşından beri boyu uzayan Kösen’in (29) beynindeki tümör, salgılanan büyüme hormonunu artırıyor ve hipofiz bezini etkiliyordu. Boyunun hızla uzaması üzerine doktorlar Kösen’e bir ameliyat yapma kararı aldı, çünkü iskeletleri artık genç devi tutmaya yardımcı olmuyordu. 2010’da Virginia Üniversitesi’ne gitti ve ameliyata başladı. Tümörün konumu nedeniyle geleneksel operasyon yerine radyasyon kullanıldı. Manyetik titreşim sayesinde ameliyatı başarılı geçen Kösen’in uzaması durduruldu.

 

 

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