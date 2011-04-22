-SULTAN KÖSEN'E 60 NUMARA AYAKKABI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Dünyanın en uzun adamı olan ve ayakkabı bulmakta zorluk çeken Sultan Kösen için Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu, özel kalıp kullanarak 60 numara ayakkabı yaptırdı. Kösen'e yapılan 2 kilogram ağırlığında bir çift ayakkabı için, 5 çift ayakkabıya harcanan malzeme kullanıldı. Mehmet Akbacakoğlu, Sultan Kösen'le (28) tanışmasını ve ona özel ayakkabı yapmalarını şöyle anlattı: ''Bir yurtdışı seyahatinden dönerken, İstanbul Havaalanı'nda Sultan Kösen'i gördüm. Yanına gidip kendimi tanıttım ve müzede toplayacağım ayakkabı koleksiyonum için kendisinden bir ayakkabısını istedim. Kösen, bir Alman ayakkabıcının kendisi için özel yaptığı sadece 2 çift ayakkabısı olduğunu belirterek, 'Ayakkabın var mı diye sormuyorsunuz, ayakkabı istiyorsunuz. Size verdiğimde ben ne giyeceğim?' dedi. Bu sözlerden çok etkilendim. Ankara'ya gelir gelmez ayakkabı ustamızı çağırdım, olayı ve 60 numara ayakkabı yapmamız gerektiğini anlattım. Ustamız, 'kalıp bulursanız ben de ayakkabıyı yaparım' dedi. İstanbul'daki kalıpçılarımızı aradık ancak onlar buna imkan olmadığını, tornaya, makinaya böyle bir kalıbın sığmayacağını söylediler. Ancak biz bu konuda ısrarcı olduk, 'elde bile olsa bu kalıbı yapın' dedik. Sonunda 60 numara kalıp geldi. Bundan sonra Sultan Bey'in ayakkabı sıkıntısı olmayacak. Kalıp bizde, ustamız da burada.'' -BİR ÇİFT AYAKKABI İÇİN 5 ÇİFT AYAKKABILIK MALZEME- Sultan Kösen'e kendisi için ayakkabı yapacaklarını söylediğini, Kösen'in de giydiği ayakkabıların çok estetik olmadığını belirterek, ''renkli, modaya uygun ayakkabılar istediğini'' belirten Akbacakoğlu, Kösen için estetik görünümlü, nubuk deriden, 60 numara çok özel ayakkabılar yaptıklarını kaydetti. Ayakkabının altının, ökçesinin hakiki kösele olduğunu, ayakkabının alt kısmını 2 kilogram ağırlığında hakiki köseleyi incelterek yaptıklarını anlatan Akbacakoğlu, ''5 ayakkabı yapacağımız malzemeyi 1 çift ayakkabı için kullandık. Ayakkabıların ağırlığı 2 kilogram'' dedi. Mehmet Akbacakoğlu'nun Sultan Kösen için yaptığı ayakkabılardan sonra Kösen de Akbacakoğlu'nun koleksiyonu için eski ayakkabısını verdi. Akbacakoğlu, koleksiyonunda dünyanın en uzun insanlarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Halil İbrahim Kuzucu'nun 51 numara ve NBA oyuncusu Dikembe Mutombo'nun 55 numara olan ayakkabılarının da bulunduğunu belirterek, ''Şimdi Sultan Kösen'in 60 numara ayakkabıları da koleksiyonumda yer alıyor. Onun ismiyle yaşayacak. Bundan daha büyük ayakkabı numarası olduğunu, bu rekoru bir başkasının kıracağını sanmıyorum'' dedi.