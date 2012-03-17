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Yaşam

Sultan Kösen miniklerle buluştu

2 metre 51 santim boyuyla “Dünyanın En Uzun İnsanı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen Londra'da minik öğrencilerle bir araya geldi.

17 Mart 2012 08:39

 

T24- 2 metre 51 santim boyuyla “Dünyanın En Uzun İnsanı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Sultan Kösen, önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki St. Michael’s RC okulunu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.


Guinness Rekorlar Kitabı’nın Eğitim Programları yarışmasını kazanan okulun öğrencileri, Sultan’la konuşabilmek için tırmanma çubuklarına çıkmak zorunda kaldı. Çocuklardan yoğun ilgi gören, imza dağıtan Sultan, “Okuldaki herkes çok arkadaşça. Çocuklarla farklı olmanın normal bir durum olduğunu paylaşmak istedim” dedi. Öğretmen Ruth Foley de, “Çocuklar Sultan’a çok saygı gösterdi. Sevecen biri” diye konuştu.


 

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