İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in aile fotoğraflarını bir kitapta topladı. ''Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü'' adlı kitapta Sultan II.Abdülhamid'in ailesi ve Yıldız Sarayı'ndaki günlük hayatını yansıtan 138 fotoğraf yer alıyor.

Kültür A.Ş. ''Sultan II. Abdülhamid Han Arşivi İstanbul Fotoğrafları'' ve ''Sultan II. Abdülhamid'in Arşivinden Dünya'' isimli kitapların ardından ''Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü'' isimli kitabı da yayınladı. Kitaptaki fotoğraflar II. Abdülhamid'in ailesi ile ilgili ilk albüm çalışması olarak, saray hayatına farklı bir bakış açısı getiriyor. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf ve fotoğrafçılığa yakın ilgisi sayesinde oluşan ''Yıldız Fotoğrafları'', çekildikleri dönemle ilgili sadece Osmanlı sınırları için değil, tüm dünya için görsel bir belge niteliği taşıyor.

Kitapta, Sultan Abdülhamid'in hayatı, fotoğrafları yer alan şehzade ve sultanlar hakkında bilgiler ve Abdülhamid'in Soy Ağacı yer alıyor. Kitapta ayrıca içinde padişah fotoğraflarının yer aldığı iki albüm daha bulunuyor. Sultan II. Abdülhamid Han'dan önceki şecereyi içeren bu karelerin üzerinde padişahların doğum tarihleri, tahta çıkış tarihleri gibi önemli ayrıntılar da bulunuyor.

Türkçe–İngilizce olarak yayımlanan kitap, İstanbul Kitapçısı'ndan ve www.istanbulkitapcisi.com adresinden temin edilebiliyor.