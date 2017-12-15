Sultan Abdülhamid sergisine Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyaret

İnsan hakları aktivisti Peter Steudner’in serbest bırakılmasının ardından Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler yumuşamaya devam ediyor. Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçiliği’nde açılan Osmanlı-Almanya ilişkileri anlatan fotoğraf sergisine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Berlin Büyükelçiliği’nde Osmanlı- Almanya arasındaki ilişkiler üzerine Sultan Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki fotoğraf albümünden derlenen bir sergi açıldı. Sergi açılışına Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan temsilci katılmamıştı. Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın daveti üzerine sergiye ani bir ziyarette bulundu. Altmaier, İstanbul’da Alman Temsilciliği, Yazlık Rezidansı, Alman İmparatoru 2’nci Wilhelm’in Türkiye ziyaretleri ve Sultanahmet Meydanı’ndaki Alman Çeşmesi üzerine fotoğrafları ilgiyle izledi.

"Çözmemiz gerekiyor"

Sergiyi gezdikten sonra basın mensuplarına konuşan Peter Altmaier, ikili ilişkilerde yaşanan gerilime atfen, “Zor anlar yaşadık. Bu bir yanda jeostratejik gelişmelerle bir yanda Türkiye’deki gelişmelerle alakalı. Ama bu tüm olup bitenler, ülkelerimiz arasında 100 yılı aşkın süredir yoğun ikili ve şahsi ilişkiler olduğunu da gözden kaçırmamalı” dedi.

2’nci Wilhelm döneminde askeri alanda başlayan ilişkilerin daha sonra sanat, ekonomi gibi bir çok alana genişlediğini belirten Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, “Bunlar kamuoyu tartışmalarında gözden kaçıyor” diye konuştu. Bugün ikili ilişkilerde yaşanan gerilimin de jeostratejik bir karaktere sahip olduğunu kaydeden Altmaier, “Bu sorunları NATO ve Avrupa Konseyi değerlerine uygun biçimde çözmemiz gerekir. Biz Türkiye’yle birlikte yakın ve Ortadoğu’da istikrara katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Başbakanlık Müsteşarı, bu ziyaretini ikili ilişkilerin bugün de önemine vurgu yapma işareti olduğunu belirtti, “Ama sorunları da çözmemiz gerekir. Çünkü bizim ortak bir geçmişimiz var. Almanya ve Türkiye’deki insanlar için de bizim ortak bir geleceğimizin olması önemli. Biz NATO müttefikiyiz, Avrupa Konseyi’ndeyiz. Bu ziyareti severek yaptım” diye k onuştu.

Büyükelçi Ali Kemay Aydın, Müsteşar Altmaier’e ziyareti için teşekkür ederek, “Biz uzun bir dostluk geleneğine sahibiz. Bizim bu dostluğu devam ettirmemiz lazım” diye konuştu.

İlk adım Türkiye'den gelmişti

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinden iki ülke de rahatsız ve ilişkilerin yeniden normale dönmesini istiyor. Yumuşamanın ilk adımı Türkiye’de tutuklanan Alman insan hakları aktivisti Peter Steudner’in serbest bırakılmasıyla başladı.

Ardından Almanya Federal Savcılığı,haklarında casusluk suçlamasıyla sorgulama yürütülen DİTİB imamları hakkında takipsizlik kararı verdi.

Uzun süredir görüşmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinde Erdoğan, Merkel’e Suriye’deki gelişmeler ve Soçi zirvesi üzerine bilgi verdi. Merkel de, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği yardımları hızlandırma sözü verdi.