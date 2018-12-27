Sultan 2. Abdülhamid'in Efes hediyeleri Viyana'da

Avusturya'nın başkentinde, 1978 kurulan Viyana Efes Müzesi, bir yıldan fazla süren yenileme çalışmalarının adından yeniden ziyarete açıldı. Müzede Efes, Trysa ve Samothraki antik kentlerinin önemli eserler sergileniyor. Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Efes’teki buluntuların İmparator Franz Joseph’e Sultan 2. Abdülhamid tarafından hediye edildiğini belirtiyor.

Viyana Efes Müzesi’nde sergilenen eserler arasında, Trysa’da bulunan Heroon mezarının dış duvarlarını kaplayan büyük boyutlu frizler ile Efes’te Roma döneminden kalma heykeller bulunuyor. Viyana Sanat Tarihi Müzesi’ne götürülen heykeller Geç Klasik döneminin en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

19. yüzyılın sonunda Avusturyalı arkeologlar Asya Minör’deki Yunan ve Roma medeniyetlerini keşfetmeye odaklandı. Bugün Louvre’da sergilenen Samothraki Nike’si bulunduktan sonra 1873 ve 1875 arasında Viyana Üniversitesi Samothraki’de (Semendirek) etkin olan gizem kültünü araştırmak için iki ayrı araştırma yaptı.



Gazete Duvar'dan Melishan Devrim'in haberine göre, Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Efes’teki buluntuların İmparator Franz Joseph’e Sultan 2. Abdülhamid tarafından hediye edildiğini belirtiyor. Uzun süre Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nin deposunda duran eserler 1978’de Neue Burg’da açılan Efes Müzesi’nde sergilenmeye başlanıyor.



Osmanlı döneminde Efes’te ve diğer yerlerde Avusturyalı arkeologların çalışmasına ve buluntuların bir kısmının götürülmesine izin verildi. Bu yüzden Samothraki, Trysa ve Efes’ten çıkan taşınabilir nitelikteki objelerin çoğu bugün Viyana’da bulunuyor.

Sultan 2. Abdülhamid’in çıkarılan eserleri hediye etmesi üzerine bugün Efes antik kentine gidenler boş duvarlara bakmakla yetinmek zorunda.

Efes’teki Artemis Tapınağı, antik dünyanın yedi harikasından biri kabul ediliyor. (Hazırlayan: Melishan Devrim)