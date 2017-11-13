Süleymaniye'ye gitmek üzere Habur’a gelen yardım araçları, gümrük sahasına alındı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’deki yardım kuruluşlarına ait araçlar, Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na yönlendirildi. Uluslararası yardım çağrısını bekleyen çeşitli kuruluşların temsilcileri, Habur Mülki İdare Amirliği\'nde bir toplantı yaptı. Yardım araçları, daha sonra Irak’a geçiş için gümrük sahasına alındı.

Süleymaniye kentinde, dün saat 21.18\'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı yardım kuruluşlarından ekipler, Habur Sınır Kapısı\'na geldi. Bir kısmı gümrük sahası içerisinde bir kısmı da yakınlarında bekletilen yardım araçlarının talep gelmesi halinde Kuzey Irak’a geçeceği belirtildi. Habur Mülki İdare Amiri Vekili Savaş Konak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk Kızılayı temsilcilerinden oluşan ekiple gümrük binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ihtiyaç ve malzeme listeleriyle araçların koordinasyon edilmesi konularında bilgi verildi. Toplantının ardından içerisinde mobil-seyyar mutfak aracı, öncü arama kurtarma araçları, gıda, çadır ve battaniye olan 33 TIR ve 10 afet aracı, gümrük sahasına alındı. Araçların, işlemlerinin ardından Süleymaniye\'ye gönderileceği belirtildi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Ekrem Kınık, Habur Gümrük Kapısı önünde yaptığı açıklamada, \"Süleymaniye\'de meydana gelen deprem neticesinde arkadaşlarımız Erbil daimi delegasyonundan Halepçe, Süleymaniye bölgesine geçiş yaptılar. İlk etapta şehir merkezlerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Sonrasında özellikle yerel otoriterler, İran-Irak Kızılay\'da yaptığımız temaslar neticesinde olası bir kötü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 33 TIR ile 10 afet aracı ve 98 personelle yaklaşık 3 bin çadır 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye ve 10 bin yatak ile gıda malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini Süleymaniye doğru götürüyoruz. Irak Kızılay Başkanı ile yaptığımız temaslar neticesinde Süleymaniye’deki Kızılay Ofisi aracılığıyla ihtiyaç sahibi bölgelere bu yardımların ulaştırılması sağlanacak. Gece hava soğuk. 8-9 derece. Dolayısıyla İnsanların bu gece evi yıkılan insanların özellikle çadırı içinde geceyi geçirmelerini için gayret sarf edeceğiz\" diye konuştu.

İHH Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla da Şırnak, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa\'da ekiplerin hazır beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:

​\"Şu an için çevre illerinden Şırnak, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa illerinde ekiplerimiz hazır bulunuyor. Yolda olan ekiplerimiz var. Çevre illerinden ve İstanbul’dan da diğer ekiplerimiz de inşallah burada olacak. Ayrıca mobil aşevimiz şu anda hareket halinde, buraya doğru geliyor. Gıda, battaniye, çadır ve hijyen paketlerinden oluşan tırlarımızla beraber bölgeye intikal edip bu kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Şu ana kadar herhangi bir çağrı olmadı. Çağrıyı bekliyoruz. Çağrı olur olmaz intikal edeceğiz. Gümrük sahası içerisinde bekleyişimiz sürüyor. Haber gelir gelmez resmi işlemler tamamlanıp Irak tarafına geçip bu kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye halkı olarak inşallah orda olacağız. Halkıyla, milletiyle, hükümetiyle herkesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep beraber bu yaraları sarmaya çalışacağız.\"



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