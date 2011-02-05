Süleymaniye'de uçak düştü

T24 - Irak'ın Süleymaniye kentinden Ankara'ya giden Lübnan tescilli özel jet kalkıştan bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.



Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan bugün saat 13.00'de Irak'ın Süleymani'ye kentine işadamlarını götürmek üzere 2 pilot, bir kabin memuru ve 4 yolcusu ile havalanan Lübnanlı Sky Lounge hava şirketine ait Hawker 850XP tipi uçak saat 14.30'de iniş yaptı. İş adamlarının Iraklı iş adamı Faruk Molla Mustafa'nın sahibi olduğu AsiaCell şirketi ile toplantı yaptıktan sonra uçak saat 17.49'da tekrar Ankara'ya dönmek üzere havalandı.



Süleymaniye Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah'ın verdiği bilgiye göre uçak havalandıktan kısa bir süre sonra motorunda arıza meydana geldi. Havalimanına geri dönmeye çalışan uçak pist yakınlarında düştü. Alevler içinde kalan uçakta bulunan 7 yolcu ve mürettebat yanarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili olarak soruşturma başatırılırken ölen yolcu ve mürettebatın kimlikleri açıklanmadı.







