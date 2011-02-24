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Dünya

SÜLEYMANİYE'DE GENİŞ KATILIMLI GÖSTERİ ERBİL (A.A)

24 Şubat 2011 20:14

-SÜLEYMANİYE'DE GENİŞ KATILIMLI GÖSTERİ ERBİL (A.A) - 24.02.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir haftadan beri süren olayların ardından, bugün de Özgürlük Meydanında geniş katılımlı bir gösteri yapıldı. Süleymaniye kent merkezindeki Sera Kapısı'nda (Özgürlük Meydanı) öğleden sonra toplanmaya başlayan ve sayıları onbinleri bulan göstericiler, reform talebinde bulundular. Her geçen gün sayıları artan ve bugün ikindi namazını toplu kılan göstericiler, yarın cuma namazından sonra gösteri yapılması için halka çağrıda bulundular. Cuma günü yapılması planlanan gösteriler için önlemler de alınıyor. Bu çerçevede Erbil, Süleymaniye ve Duhok kontrol noktalarında aramalar sıkılaştırıldı. Öte yandan, üniversitelerin bir ay süre ile tatil edildiği bildirildi. Erbil'de de yarın cuma namazından sonra gösteri yapılması beklenirken bu geceden itibaren güvenlik önlemlerinin artırılacağı, bu önlemler içerisinde sokağa çıkma yasağının da ilan edilebileceği ifade edildi.

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