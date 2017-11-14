Süleymaniye'de 4.9 şiddetinde deprem

Süleymaniye ve yakın bölgelerde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, Irak ve Türkiye’nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de hissedildi.

AFAD'dan deprem bölgesine ziyaret



Irak-İran sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede dün 7.3 büyüklüğünde bir depremin ardından çok sayıda artçı yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye de bölgeye yardım için harekete geçti. AFAD, Kızılay ve Genelkurmay Başkanlığı hem havadan hem de karadan bölgeye insani yardım götürdü. Türk Kızılayı bölgeye ulaşan ilk ekip olurken, AFAD tarafından götürülen 60 çadır ve 320 battaniye valiliğe teslim edildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ve Süleymaniye Valisi Ömer Ahmet ile birlikte yıkımın en fazla yaşandığı Derbendihan'ı ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Güllüoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Hastaneye geçerek yaralıları ziyaret eden AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri, daha sonra barajın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Öncelikle Irak halkına geçmiş olsun demek istiyorum. Biz Türkiye olarak depremden etkilenen insanların yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Depremin ilk dakikalarından itibaren yakından takip ettik. Şuan burada arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere gelen ekiple, alanında uzman tecrübeli sağlık ekibiyle ve de çadır, battaniye gibi bazı temel yardım malzemeleriyle buradayız" dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, bölgedeki incelemelerine yarın da devam edecek.