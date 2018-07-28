Süleymaniye için yenileme planı tamamlandı; tarihi caminin önü açılacak

İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 4 bölgesinden biri olan Süleymaniye Yenileme Alanı'nın bir bölümüne ilişkin planlama süreci tamamlandı. Süleymaniye Camisi'nin yakın çevresinde bulunan ve 12 adadaki 205 parseli kapsayan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Planla, yenilenecek yapıların yükseklik ve boyutları yeniden belirlendi.

Habertür’ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, 1985 yılında, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne İstanbul'un 4 bölgesinden biri olarak giren Süleymaniye, 2006 yılında Yenileme Alanı ilan edildi. "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun" uyarınca belirlenen yenileme alanı ile ilgili olarak planlama çalışması 2006 yılından beri devam ediyor. İBB Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında kabul ettiği plan değişiklik teklifi ile, Süleymaniye Yenileme Alanı'nın bir bölümü için planlama süreci tamamlanmış oldu. Toplam 52 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve 12 adadan oluşan bölgedeki 205 parsel şahıslar, şirketler, vakıflar ve belediye mülkiyetinde. Kat sayısını değil ancak kat yüksekliğini artıran plan değişikliğiyle, yeniden yapılacak binaların yüksekliği yaklaşık bir kat arttırılmış olacak. Planlamanın tamamlanmış olmasıyla bölgedeki yenileme çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Özellikle KİPTAŞ'ın yapacağı bina yenilemelerinin bölgeyi canlandıracağı ve değerlendireceği düşünülüyor.

Tarihi caminin önü açılacak

Planları kabul edilen bölge içerisinde yer alan en önemli tarihi eser Molla Şemsettin Gürani Camii. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani tarafından, kiliseden camiye çevrilen tarihi yapının, kaynaklarda 800 yıllık olduğu belirtiliyor. Agios Theodoros Kilisesi olarak da bilinen tarihi yapının güney cephesinde bulunan 3 parsel yeni planda park alanı olarak ayrıldı. Söz konusu parseller, park olarak düzenlendiğinde tarihi yapının ihtişamı da ortaya çıkacak.