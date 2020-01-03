Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2020 Demokrat Başkan aday adayı eski Başkan yardımcısı Joe Biden ve bir başka başkan aday adayı Senatör Bernie Sanders İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili endişeli bir tonda iki ayrı açıklama yaptı.

ABD'de muhalefetin en nüfuslu isimlerinden ikisi olan Pelosi ve Biden, Washington'un emriyle yapılan hava saldırsının daha fazla şiddete yol açabileceğini ifade etti.

Pelosi, Süleymani'yi öldüren ABD hava operasyonu için Kongre'den onay alınmadığını duyurdu. "Yönetim bugün 'Asker Güç Kullanma Onayı' (AUMF) almadan İran'a hava saldırısı düzenledi. Daha da ötesi bu hamle Kongre'ye danışılmadan yapıldı" diyen Pelosi, "Kongre'nin tamamı bu ciddi durumla ilgili hemen bilgilendirilmeli" açıklamasında bulundu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel de Kongre'den onay alınmamasına tepki göstererek, "Yasa, Başkan'ın ABD'yi dikkatlice düşünülmemiş savaşlara sokmasını önlemek için bildirim gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin açıklamasında yapılan operasyonun şiddeti daha da artırabileceği ifade edildi. Açıklamada, "ABD ve dünya gerilimin geri dönülmez noktaya ulaşması riskini göze alamaz" denildi.

Biden da açıklamasında, "Hiçbir ABD'li Kasım Süleymani'nin ardından yas tutmayacaktır. O yaptıkları sebebiyle yargılanmayı hak etti" derken, "Bu durum, zaten tehlikeli bir bölgede gerilimi daha çok tırmandıracak bir hamle yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı. Biden, "Başkan Trump kav kutusuna dinamit attı ve ABD hakına bir açıklama borçlu" derken, "Orta Doğu'da büyük bir çatışma başlatmanın kıyısında olabiliriz" dedi.

Bağımsız Vermont Senatörü ve Demokrat Başkan aday adayı Bernie Sanders da karara tepki göstererek, "Trump'ın gerilimi tehlikeli biçimde yükseltmesi bizi felaket bir savaşa doğru götürüyor. Bu savaş sayısı cana ve katrilyonlarca dolara mal olabilir. Trump sonsuz savaşlara son verme sözü verdi, ancak bu hamlesi bizi başka bir savaşın yoluna soktu" yazdı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Süleymani'nin "İran'ı gelecekte yapılacak saldırılardan caydırmak için" öldürüldüğünü söylemişti.