Süleymancıların yeni lideri belli oldu

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra ‘Süleymancı cemaati’nin lideri, 34 yaşındaki Alihan Kuriş oldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; Denizolgun’un ablasının oğlu olan Kuriş, yüksek mimar olarak görev yapıyor. Denizolgun, geçen 8 Eylül’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetmişti.

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu olan Denizolgun’un ölümünden sonra toplanan cemaat, lider olarak Kuriş’i seçti. Yüksek Mimar olan Kuriş, cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak biliniyor.