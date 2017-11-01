Süleyman Yeşilyurt'a Atatürk'e hakaretten verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası ertelendi

Bir televizyon programında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan Süleyman Yeşilyurt'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yeşilturt'un cezası ertelendi.

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile aynı zamanda kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı.



Son sözü sorulan sanık Yeşilyurt, "Beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Süleyman Yeşilyurt’un bu suçtan beraatine karar verdi. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçunun işlendiğine hükmeden mahkeme, Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.

Mustafa Armanağan'a da hapis cezası

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında yer alan yazısı nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.