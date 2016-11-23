Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'ndaki 'FETÖ' bilançosunu açıkladı: 21 bin ihraç, 9 bin tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında bakanlık bünyesinde 21 bin 929 kişinin ihraç edildiğini, 9 bin 786 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'na ilişkin sunum yaptı. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Personel alımları noktasında, lise mezunları arasından 10 bin polis alımı halen yapılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde 700 subay, 3 bin 450 astsubay, 9 bin uzman jandarma alımı halen devam etmektedir. Sahil GüvenlikKomutanlığında ise 50 subay, 105 astsubay ve 635 uzman erbaş alımı çalışmaları sürmektedir. 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanına çıkılmış, bin 233 kişinin ataması yapılarak göreve başlamıştır. 733 kişinin ise işlemleri halen devam etmektedir"