"Süleyman Seba, MİT'te Komünizmle Mücadele Şubesi'nin önemli bir memuruydu"

Gazeteci Murat Yetkin, ‘Meraklısı İçin Entrikalar’dan sonra, ‘Meraklısı İçin Casuslar Kitabı’nı yazdı. Beşiktaş’ın eski başkanı Süleyman Seba’nın MİT’teki yöneticiliğine ilişkin olarak ilginç detaylara yer veren Yetkin’in kitabında, "Seba İstanbul MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ‘kontrkomünizm’ yani Komünizmle Mücadele şubesinin önemli bir memuru" dedi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Yetkin, yeni kitabına ilişkin olarak bilgiler verdi. Yetkin'in Özbey'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Kitabın bence en can alıcı noktası, Beşiktaş’ın eski başkanı Süleyman Seba bölümü. Seba’nın MİT’teki görevi neydi?

- Süleyman Seba’nın MİT’çi olduğu sır değildi elbette. Ayrıntıya girmeyeceğim, merak edenler kitaptan okuyabilir. Şu kadarını söyleyeyim: Mahir Kaynak, 12 Mart’ın en önemli isimlerinden biri. Bir cunta faaliyetinin içine MİT tarafından yerleştiriliyor. Yıllarca bilgi taşıyor dışarıya. Ve yakalanmıyor, ilginçtir, kendi teşkilatı tarafından deşifre ediliyor. Her ajanın bir vaka, bir de değerlendirme ya da dosya subayı/görevlisi denilen irtibatları vardır. Diyelim ki ajansın; her gün MİT binasına girip çıkamazsın, ikinci gün gün açığa çıkarsın. İrtibatı sağlayan, özel ayarlanan buluşmalar aracılığıyla o vaka subayıdır; ajan bilgi verir, yeni talimat alır. Mahir Kaynak’ın uzun süre vaka subaylığını yapan kişi Süleyman Seba... Aslında 12 Mart’ın perde arkasında bugüne kadar hiç adı duyulmamış kişilerden biri.

Basın kupürleri kestiğini duymuştuk halbuki...

- Seba, 1954’te alınmış MİT’e. Aynı yıl Beşiktaş’ta futbol oynamayı bırakmış. Avcıoğlu-Madanoğlu örgütü içine yerleştirilen Kaynak’ın vaka subaylığını yaptığı dönemde, İstanbul MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ‘kontrkomünizm’ yani Komünizmle Mücadele şubesinin önemli bir memuru.

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