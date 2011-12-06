Süleyman görürse çok kızar!



T24 - Muhteşem Yüzyıl’ dizisine ‘Prenses İsabella’ karakteriyle katılan Melike İpek Yalova, önceki gece Bebek’te eski futbolcu Sergen Yalçın’la aynı mekandaydı. İkilinin çıkışta kaçamak cevaplar vermesi kafalarda soru işareti yarattı.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, arkadaşlarıyla geldikleri Bebek Lucca’da sohbet ederken görüntülenen Melike İpek Yalova’yla Sergen Yalçın, gazetecileri fark edince panikledi. Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, birlikte görüntü vermemek için çaba sarfeden ikiliden önce Sergen barı terk etti. Beş dakika sonraysa Yalova dışarı çıktı.



Sergen, gazetecilerin sorularını “O yan masadaydı. Beraber değildik. Ama siz yakıştırdınız galiba bizi” diyerek geçiştirirken, Yalova da benzer ifadeler kullandı.



Arkadaşlarıyla hızlıca otomobiline giden genç oyuncu, “‘Muhteşem Yüzyıl’dan sonra hayatınızda ne gibi değişikler oldu?” sorusunaysa “Sizin gibi değişikler oldu. Artık basın beni çekiyor” yanıtını verdi.







