Süleyman Demirel Üniversitesi 13 milyon TL zarar etti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - SAYIŞTAY raporunda, Isparta\'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi\'nin, 2017 yılında 13 milyon 633 bin lira zarar ettiği kaydedildi. Raporda, \"Bu mali yapıyla hastanenin sağlık hizmeti sunmaya uzun süre devam etmesi olanaksızdır\" denildi.

Sayıştay tarafından Türkiye\'deki devlet üniversitelerinin 2017 yılına ilişkin denetim raporu yayımlandı. Raporda, üniversite hastanelerine yönelik \'iflas noktası\' ve \'mevcut yapılarını devam ettirmeleri mali olarak imkansız\' tespitleri yer aldı. Sayıştay raporundaki SDÜ ile ilgili denetim görüşünde, \"2017 yılsonu itibariyle Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin 13 milyon 633 bin 351,82 TL, Diş Hekimliği Fakültesi\'nin 1 milyon 189 bin 407,72 TL, Eğitim Fakültesi\'nin 353 bin 996,53 TL, Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği\'nin 25 bin 647 TL, Spor Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi\'nin 69 bin 457,89 TL, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin 141 bin 473,10 TL zarar ettiği anlaşılmıştır\" denildi. Raporda, ayrıca 6 birimin bütçe hesaplarında toplam 15 milyon 413 bin 334,06 TL zarar tespit edildiği kaydedildi.

ZARARIN YÜZDE 96\'SI, SAĞLIK HİZMETİ SUNULAN BİRİMLERDE

Sayıştay raporunda, zararla ilgili SDÜ\'nün cevabına da yer verildi. SDÜ\'den zararlara ilişkin verilen cevapta, \"Zarar tutarlarının yüzde 96\'sı sağlık hizmeti sunan birimlerde, yüzde 4\'ü ise diğer birimlerimize ait olduğu tespit edilmiştir. Sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından olan üniversite hastaneleri yaklaşık 10 yıldan beri gelirleriyle giderlerini finanse edemeyen kurumlar haline gelmiştir. Bu durum Türkiye\'de sayıları sürekli artan ve sağlık hizmetlerinin sunumu açısından önemli bir yere sahip olan üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliği sağlamada ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya kalınmasına neden olmuştur\" denildi.

\'UZUN SÜRE DEVAM ETMESİ OLANAKSIZ\'

Sayıştay raporunun sonuç bölümünde ise şunlar kaydedildi:

\"Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, SDÜ Hastanesi\'nin mali yapısının bozulmasında üniversite dışındaki faktörlerin, gelir ve gider kaynaklı nedenlerin de etkili olduğunu beyan etmiştir. Üniversite hastanesinin mali yapısının bozulmasıyla ilgili beyan edilen hususlar yerinde ve geçerlidir. Ancak bu mali yapıyla hastanenin sağlık hizmeti sunmaya uzun süre devam etmesi olanaksızdır. Ayrıca Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği, Spor Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi de 2017 yılında zarar etmiştir. Üniversite Döner Sermaye İşletme Birimlerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gelir gider dengesi gözetilmelidir.\"

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