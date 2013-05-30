Süleyman Demirel Nazmiye Hanım'ı anlattı: Bir elmanın iki yarısıydık

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hayatını kaybeden eşi Nazmiye Demirel için "Biz aslında bir elmanın iki yarısıyız. Kalan yarısı benim, giden yarısı Nazmiye Hanımdır." dedi.

Demirel, Güniz Sokak'taki evinin önünde bekleyen gazetecileri kabul etti. Kabul sırasında gazeteciler Demirel'e başsağlığı dileklerini iletti.



'Basının tutumunundan çok memnunum'



"Nazmiye Hanım'a karşı basınımızın genel olarak tutumundan, tavrından fevkalade memnunum." diyen ve teşekkür eden Demirel, Nazmiye Demirel ile 65 yıl yol arkadaşlığı yaptıklarını söyledi.



'Nazmiye hanım arkamda hep metanetle durdu'



Demirel, "65 sene evli kaldık. Bu, önemli bir olaydır. Bu 65 senenin çok önemli bir kısmı siyasettir. Siyasetçilerin arkasında olmak da kolay birşey değildir. Nazmiye Hanım benim arkamda hep metanetle durmuştur. Gördüğüm hizmete karışmamış ama bana destek vermiştir. Onun için huzurunuzda kendisine minnetlerimi, şükranlarımı söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Nazmiye Demirel'in alzheimer hastalığına yakalandığını anımsatan Eski Cumhurbaşkanı Demirel, alzheimerın bugünlerde dünyada yaygın olarak görüldüğünü belirtti.



'Bir elmanın iki yarısı'



Türkiye'de de bu hastalıkla ilgili pek çok şikayet olduğunu dile getiren Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşlanmak değil bu. Yaşlılık hastalığı da değil. Ama genellikle yaşlılıklarda görülen bir hastalık . İnsanın zihin gücünü sıfıra indiriyor ve hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Bilimin ve hekimliğin, kanserden daha tehlikeli, daha ızdırap verici bir sıkıntı olduğunu öngördükleri bu hastalığa karşı daha çok araştırma yapması ve mutlaka beyin hastalıkları içerisinde yer alan alzheimera bir çare bulmaları lazımdır. İnsanlığın alzheimer meselesi üzerinde, bundan önce çeşitli hastalıklar üzerinde birleştiği gibi birleşmesi gerekir. Nazmiye Hanım 4 buçuk sene hastanede kalmıştır. Elden gelen her şey yapılmıştır. Başkent Hastanesi'nde 4 buçuk sene çok iyi bakılmıştır. Gerek hekimlere gerek hastanenin başhekimine tıp fakültesinin dekanına, rektöre, personele hepsine müteşekkirim, minnettarım. Çok büyük hizmet yapmışlardır. Kolay olmayan bir işi canla, başla başarmışlardır. Ama dünyadaki ömrü bu kadarmış. Takdir-i ilahi böyleymiş, böyle oldu. Biz aslında bir elmanın iki yarısıyız. Kalan yarısı benim, giden yarısı Nazmiye Hanım'dır. Yarın İslamköyüne gideceğim, orada toprağa vereceğiz. Böylece ebediyete intikal etmiş olacak."