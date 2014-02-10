Süleyman Aslan'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

17 Aralık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın maaşı ve mal varlığı üzerindeki tedbir kararı bugün kaldırıldı.

Evinde ele geçen ayakkabı kutuları içindeki 4,5 milyon dolarla gündeme oturan Süleyman Arslan’ın avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi tedbirin kaldırılmasa karar verdi.

Avni Çelik ifade verdi

Kamuoyunda "25 Aralık" ya da "2. dalga" olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen işadamı Avni Çelik ifade verdi. Çelik'in avukatları müvekkillerinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdiği ileri sürdü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatlarıyla birlikte gelen SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, adliyede yaklaşık yarım kaldı. Bu sürede savcılara ifade veren Çelik daha sonra adliyeden ayrıldı.

Soruşturmayı savcı Akkaş başlatmıştı

Söz konusu soruşturma, savcı Muammer Akkaş tarafından başlatılmıştı. 41 ismin şüpheli sıfatıyla geçtiği dosya Akkaş'tan alınmış, savcı Akkaş daha sonra da Tekirdağ'a tayin edilmişti.

Akkaş'tan alınan soruşturmayı 4 Terörle Mücadele savcısı yürütüyor. İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturmada kamuoyuna yansıyan ilk işlem de Çelik'in ifadesinin alınması oldu.