T24 LogoT24 Logo
Gündem

Süleyman Aslan'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı

17 aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan hakkındaki 'mal varlığa tedbir' kararı kaldırıldı

10 Şubat 2014 20:41

17 Aralık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın maaşı ve mal varlığı üzerindeki tedbir kararı bugün kaldırıldı.
Evinde ele geçen ayakkabı kutuları içindeki 4,5 milyon dolarla gündeme oturan Süleyman Arslan’ın avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi tedbirin kaldırılmasa karar verdi.
 

Avni Çelik ifade verdi

 
Kamuoyunda "25 Aralık" ya da "2. dalga" olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen işadamı Avni Çelik ifade verdi. Çelik'in avukatları müvekkillerinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdiği ileri sürdü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatlarıyla birlikte gelen SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, adliyede yaklaşık yarım kaldı. Bu sürede savcılara ifade veren Çelik daha sonra adliyeden ayrıldı.
 

Soruşturmayı savcı Akkaş başlatmıştı

 
Söz konusu soruşturma, savcı Muammer Akkaş tarafından başlatılmıştı. 41 ismin şüpheli sıfatıyla geçtiği dosya Akkaş'tan alınmış, savcı Akkaş daha sonra da Tekirdağ'a tayin edilmişti.
Akkaş'tan alınan soruşturmayı 4 Terörle Mücadele savcısı yürütüyor. İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturmada kamuoyuna yansıyan ilk işlem de Çelik'in ifadesinin alınması oldu.

ETİKETLER

1725aralıkyolsuzlukrüşvetoperasyonbakanbilalerdoğansüleyman aslanhalkbankayakkabı kutusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24