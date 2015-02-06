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Süleyman Aslan'ı serbest bırakan hakime terfi

Süleyman Aslan'ın da aralarında bulunduğu bazı 17 Aralık şüphelilerini serbest bırakan İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimi Hulusi Pur terfi etti

06 Şubat 2015 19:07

57 gün tutuklu kalan Halk Bankası eski Gelen Müdürü Süleyman Aslan ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Abdullah HabbaniMohammad RatsgarMurat ÖzişOnur Kaya, Umut Bayraktar için tahliye kararı veren Yargıç Hulusi Pur terfi ettirildi. 

HSYK 1. Dairesi, cemaatin yargıdaki etkinliği kırmak için yayınladığı 888 kişilik kararnamenin ardından, bu kez de adli ve idari yargıda hakimlerin görevlerini belirleyen yetki kararnamesi yayınladı. Cemaate yakın olduğu iddia edilen bazı isimler icra, tüketici ve iş mahkemeleri gibi pasif yerlere atandı.

Asuman Aranca'nın Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerinde böcek bulunmasına ilişkin davaya bakan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına ise Ankara Hakimi Namık Özdemir getirildi.

Piyanist Fazıl Say’a twitterda paylaştığı Ömer Hayyam dizeleri nedeniyle 10 ay hapis cezası veren Hulusi Pur’un yerine ise İstanbul 2. Aile Mahkemesi Hakimi Durmuş Karaçalı atandı.

İstanbul’daki Askeri Casusluk davasında yeniden yargılama kararı veren İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanlığı’na Selçuk Kaya getirildi.

17 Aralık sürecinden sonra, asliye ceza mahkemesi hakimi yapılan, Poyrazköy ve Mısır Çarşısı davalarına bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Hrant Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na ise Ahmet Tokat getirildi.

Önceki kararname ile Uşak’a atanan ve Balyoz davasının yargılamasına bakan mahkemenin başkanı Ömer Diken, asliye ceza hakimliğine, Erzurum’da İlhan Cihaner’i bir dönem yargılayan Ankara Hakimi Mustafa Karatay ise Kırıkkale Asliye Ceza Hakimliğine atandı.

YARSAV’ın HSYK adayı olan İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Bağarkası da, tenzili rütbeye uğratılarak 81. Asliye Ceza Mahkemesi hakimliğine atandı. Eski HSYK üyesi İbrahim Okur, Anadolu 3. İş Mahkemesi Hakimliğine, Eski 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, Küçükçekmece 1. Çocuk Mahkemesi Hakimliği’ne, eski HSYK üyeleri Hüseyin Serter ve Teoman Gökçe, Ankara Batı İcra Hakimliği, Ahmet Kaya da Ankara Batı 3. Tüketici Hakimliği görevlerine getirildi.

 

MİT'ten gelen dinlemeler için yeni hakim

 

15 Ocak’taki kararnameyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan Ankara Hakimliği’ne atanan Selfet Giray da Türkiye geneinde emniyet ve MİT’ten gelen istihbari dinleme taleplerini karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildi. Cemevlerinin ibadethane olduğu yönünde karar vererek cemevi derneğini kapatmayan Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı Yaşar Eren, daha alt bir görev sayılan iş mahkemesine atandı.

Meclis’teki 17 Aralık yolsuzluk komisyonuna ilişkin haberlere getirilen yayın yasağına yapılan itirazları, “Bakanların şöhretleri zedelenmesin” diyerek reddeden Ankara 7. Sulh Ceza Hakimi Yavuz Kökten,7. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği sırasında Fethullah Gülen’in “pasaport iptali” haberi için tekzip kararı veren Süleyman Köksaldı ise Ankara 21. İş Hakimliği’ne gönderildi.

 

Hakime türban cezası

 

Türbanlı avukatı duruşmaya almadığı için eski HSYK’nın disiplin cezası verdiği Ankara 2. Aile Hakimi İlhan Kadıoğlu da tenzili rütbe ile infaz hakimliğine verildi. İzmir’deki “Askeri Casusluk” davasına bakan ve Torbalı’ya atanan 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Başkanı Atilla Rahman da,Torbalı’da 2. Asliye Ceza’da görevlendirildi..

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