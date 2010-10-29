-SULARA KAPILAN 4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KAYIP KOCAELİ (A.A) - 29.10.2010 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, fotoğraf çektirmek isterken, toprak kayması sonucu anne ve babasıyla dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu sulara kapılarak kayboldu. İzmit'ten Karamürsel'deki Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'ne kahvaltıya giden Çağdaş ve Berat İnaltay çifti ile çocukları Onay İnaltay, kahvaltının ardından tesiste gezintiye çıktı. Tesisten geçen derenin kenarında fotoğraf çektirmek isteyen baba Çağdaş ve anne Berat İnaltay ile çocukları Onay İnaltay toğrağın kayması sonucu dereye düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle debisi yükselmiş olan dereden Çağdaş ve Berat İnaltay çifti çıkarken, 4 yaşındaki kızları suda kayboldu. Olay yerine giden itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. -TÜPLER DENİZE YAYILDI- Gölcük ilçesi İhsaniye Asardere mevkisinde İpragaz'a ait tüp deposunun duvarı aşırı yağış sonucu oluşan sel suları nedeniyle yıkıldı. Sel sularının sürüklediği çok sayıda sanayi ve mutfak tüpleri denize yayıldı. Balıkçılar tarafından denizden toplanan ve dolu olduğu öğrenilen tüpler kıyıdaki İpragaz görevlilerine teslim ediliyor. Körfez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sedat Pek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balığa çıkacakları sırada sel sularının denize onlarca tüp getirdiğini gördüklerini söyledi. ''Biz de insaniyet namına kooperatifteki arkadaşlarımızla tüpleri toplamaya başladık'' diyen Pek, ''Topladığımız tüpleri görevlilere teslim ediyoruz. Hem denizin temizliği için hem de firmaya iyilik olsun diye yardımcı oluyoruz. Yaklaşık 7 bin adet olduğu söyleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 150 tüpü denizden çıkardık'' şeklinde konuştu. -GÖLCÜK'TE HEYELAN- Bu arada, Gölcük'e bağlı Hasaneyn ve Nushetiye köylerinde aşırı yağış sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda Hüseyin Tutkun ve Mustafa Balkaya'ya ait evler ile İsa Akyol'a ait ahırda maddi hasar meydana geldi. Gölcük, Başiskele ve Kandıra'daki bazı köy yollarında çökmelerin olduğu ve elektrik direklerinin devrildiği belirtildi.