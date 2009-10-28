Sular çekildi, bombalar ortaya çıktı!

Çatalmarmut Köyü yakınındaki Çardaklı Deresi üzerine 1990'da yapımına başlanan ve 8 yılda bitirilen sulama amaçlı Erzincan Barajı'nda suların çekilmesiyle daha önceden atıldığı sanılan mühimmat ortaya çıktı.Köylülerin dün durumu fark ederek ihbarda bulunmaları üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri ile jandarma, bölgeye giderek inceleme ve araştırmaya başladı.Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın gelmesiyle birlikte dün başlatılan mühimmatı sudan çıkarma ve arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç, Erzurum Emniyet Müdürlüğünden bomba uzmanlarının da katıldığı çalışmalarda öğlen saatlerine kadar 10'dan fazla el bombası, 3 bomba atar, aydınlatma fişeği, 200'den fazla M-16 ve Kalaşnikof mermisi bulundu.Yetkili Cumhurilet Savcısı yönetiminde dalgıç ve bomba uzmanlarının baraj gölünde çalışmalarıyla olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.