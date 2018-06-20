Sulama kanallarında tehlikeli serinlik

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen, Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışıyor.

DSİ\'nin Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri sınırlarından geçen 12 kilometrelik sulama kanalları, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen çocukların eğlencesi oldu. Sulama kanalları, etrafının tel örgülerle çevrili olmasına rağmen, çocukların oyun alanı haline geldi. Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi\'nde sıcaktan bunalan özellikle mülteci çocuklar, tel örgüleri keserek ya da üzerlerinden atlayarak suya girip, serinlemeye çalışıyor. Yaz aylarında birçok ölüm olayı yaşanmasına rağmen, çocuklar sulama kanallarında yüzmeyi sürdürüyor.

Uzmanlar ise sulama kanallarının birçok hastalığa davetiye de çıkarabileceğini ve bulaşıcı hastalık riski taşıdığını belirterek, uzak durulması gerektiğini söyledi. Turgut Özal Mahallesi sakinleri ise, her yıl birçok ailenin çocuklarını sulama kanallarında kaybettiğini belirterek, kanalların üstünün bir an önce kapatılmasını istedi.

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